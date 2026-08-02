Тегеран: Иран и Оман близки к соглашению по Ормузу Переговоры вошли в завершающую стадию, заявили в МИД Исламской республики

Переговоры Ирана и Омана по вопросам судоходства в Ормузском проливе вошли в завершающую стадию. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи, сообщает иранское официальное информационное агентство IRNA.

Официальный представитель МИД исламской республики Исмаил Багаи в свою очередь заявил, что «переговоры между Ираном и Оманом по вопросу Ормузского пролива являются двусторонними, а другие страны не имеют к ним отношения».

Он также отметил, что «статус Ормузского пролива не будет таким же, как до войны»

Багаи подчеркнул отказ Тегерана изменить свою позицию перед лицом угроз со стороны США. «Если американцы будут придерживаться авантюристических взглядов, они получат решительный ответ»,-сказал он.