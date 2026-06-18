Танкер Awtad направляется в Южную Корею, а Viraj — в ОАЭ

Танкеры с саудовской и иранской нефтью прошли через Ормузский пролив Танкер Awtad направляется в Южную Корею, а Viraj — в ОАЭ

Два танкера, перевозящие 2 млн баррелей сырой нефти из Саудовской Аравии и около 27,5 тыс. баррелей нефтепродуктов из Ирана, в четверг прошли через Ормузский пролив.

После достижения договоренности между США и Ираном внимание мировых рынков вновь сосредоточилось на Ормузском проливе, где с 28 февраля остановилось движение коммерческих судов.

В меморандуме между Вашингтоном и Тегераном из 14 пунктов, предусматривающем 60-дневный период переговоров по выработке окончательного соглашения, говорится, что «Исламская Республика Иран предпримет все необходимые меры для обеспечения безопасного и бесплатного прохода торговых судов между Персидским заливом и Оманским заливом в обоих направлениях в течение 60 дней».

По данным аналитической компании Kpler, собранным корреспондентом «Анадолу», танкер Awtad, загрузивший в Саудовской Аравии 2 млн баррелей сырой нефти, 18 июня прошел через Ормузский пролив и покинул акваторию Персидского залива. Судно направляется в Южную Корею.

Танкер Viraj, загруженный примерно 27 500 баррелями нефтепродуктов в иранском порту Бендер-Имам-Хомейни, также прошел через Ормузский пролив и следует в Объединенные Арабские Эмираты.

Предполагается, что танкеры Shaden и Jaham, также перевозящие саудовскую нефть, пересекли Ормузский пролив с отключенными системами идентификации. В настоящее время оба судна находятся в акватории Оманского залива.

До начала войны между США/Израилем и Ираном через Ормузский пролив ежедневно проходило в среднем около 130 судов. В период конфликта этот показатель сократился более чем на 90 %.

По подсчетам корреспондента «Анадолу», за 100 дней войны через пролив прошли около 1000 коммерческих судов, что соответствует в среднем 10 судам в сутки.

Большинство торговых судов, проходящих через Ормузский пролив, используют так называемый «иранский маршрут», пролегающий через территориальные воды Ирана, либо отключают систему автоматической идентификации во время прохождения пролива.