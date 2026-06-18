Такер Карлсон: Трамп не консультировался с Израилем по поводу соглашения с Ираном

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18 Июня 2026•Обновить: 18 Июня 2026
Американский журналист Такер Карлсон высказал мнение, что президент США Дональд Трамп осознает: для достижения прогресса в переговорах с Ираном ему необходимо ослабить позиции премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, и что он не консультировался с Израилем по этому вопросу.
В подкасте, опубликованном на YouTube, Карлсон проанализировал позицию Израиля в отношении соглашения между США и Ираном.
Разделяя мнение о том, что соглашение между США и Ираном может поставить под угрозу не Конгресс США, а Израиль, Карлсон заявил: «Трамп знает, что для того, чтобы продолжить, ему необходимо ослабить не только Нетаньяху, но и моральную легитимность государства Израиль в США. Удивительно, но он это сделал».
Карлсон рассказал, что человек, близко знакомый с Трампом, 15 лет назад сказал ему: «Трамп может разочаровать людей. Похоже, теперь настала очередь Нетаньяху испытать разочарование».
Отметив, что Трамп «не консультировался с Израилем» по поводу соглашения с Ираном, журналист прокомментировал, что таким своим поведением президент США как бы дал понять Израилю: «Здесь разговаривают взрослые».
Президент США Дональд Трамп в своем заявлении от 10 апреля резко раскритиковал известных ведущих подкастов и политических обозревателей, критикующих его, в числе которых был и Карлсон, и назвал этих людей «сумасшедшими».
Трамп заявил, что Такеру Карлсону и Мегин Келли «следует обратиться к хорошему психиатру».
• Президент США раскритиковал Нетаньяху за действия в Ливане
Президент США Трамп 17 июня в своём заявлении раскритиковал правительство Нетаньяху за нападения на Ливан, отметив, что не считает его позицию в этом вопросе правильной.
Трамп, утверждая, что Нетаньяху «на самом деле хороший человек», добавил: «Но иногда он немного перевозбуждается. У нас есть небольшие разногласия по поводу Ливана. Я говорю: „Биби, ты мог бы вести себя немного мягче“. Не нужно каждый раз сносить здание только потому, что кто-то из „Хезболлы“ вошел в него».
Назвав США «крупным партнером», Трамп охарактеризовал Израиль как «очень маленького партнера».