Тайфун «Бави» вызвал сильные ливни на островах США в Тихом океане

Ulviyya Amoyeva, Emirhan Demir
06 Июля 2026•Обновить: 06 Июля 2026
Супертайфун «Бави», достигший побережья вблизи острова Гуам в западной части Тихого океана, принес сильные ветры и проливные дожди на Северные Марианские острова.
Как сообщила Национальная метеорологическая служба США (NWS), супертайфун «Бави» движется в западном направлении через Тихий океан в сторону Филиппин.
Согласно данным метеорологов, тайфун прошел над островом Рота, входящим в состав Северных Марианских островов, утром по местному времени, после чего достиг побережья в районе Гуама.
Тайфун принес штормовую погоду в другие районы Северных Марианских островов и на Гуам, вызвав сильные ветры, скорость которых превышала 241 километр в час. Мощность супертайфуна была классифицирована по наивысшей, пятой категории опасности.
Эксперт NWS Эдвин Монтвила предупредил, что тайфун представляет «непосредственную угрозу для жизни», и призвал жителей островов укрыться в зданиях из-за риска травм от предметов, разносимых ветром.