Тайфун «Бави» вызвал сильные ливни на островах США в Тихом океане Супертайфун «Бави» достиг тихоокеанских территорий США в районе Северных Марианских островов

Супертайфун «Бави», достигший побережья вблизи острова Гуам в западной части Тихого океана, принес сильные ветры и проливные дожди на Северные Марианские острова.

Как сообщила Национальная метеорологическая служба США (NWS), супертайфун «Бави» движется в западном направлении через Тихий океан в сторону Филиппин.

Согласно данным метеорологов, тайфун прошел над островом Рота, входящим в состав Северных Марианских островов, утром по местному времени, после чего достиг побережья в районе Гуама.

Тайфун принес штормовую погоду в другие районы Северных Марианских островов и на Гуам, вызвав сильные ветры, скорость которых превышала 241 километр в час. Мощность супертайфуна была классифицирована по наивысшей, пятой категории опасности.

Эксперт NWS Эдвин Монтвила предупредил, что тайфун представляет «непосредственную угрозу для жизни», и призвал жителей островов укрыться в зданиях из-за риска травм от предметов, разносимых ветром.​​​​​​​