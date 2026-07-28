Таджикистан ускоряет развитие «зеленой» энергетики: на севере страны построят СЭС мощностью 200 МВт

Marina Mussa
28 Июля 2026•Обновить: 28 Июля 2026
ДУШАНБЕ (АА) - На севере Таджикистана планируется строительство солнечной электростанции общей мощностью 200 МВт.
Перспективы реализации проекта обсудили министр энергетики и водных ресурсов Таджикистана Далер Джумъа и вице-президент компании China Energy Overseas Investment Co., Ltd. Ли Яхун.
Как сообщила пресс-служба ведомства, особое внимание стороны уделили вопросам развития энергетической инфраструктуры и практическим шагам по запуску проекта, который должен внести вклад в увеличение доли экологически чистой генерации и укрепление энергетической безопасности страны.
По итогам переговоров стороны подтвердили готовность продолжить взаимодействие и укреплять партнерские отношения для успешной реализации совместного проекта. Ожидается, что строительство новой солнечной электростанции станет одним из значимых проектов в сфере «зеленой» энергетики Таджикистана.