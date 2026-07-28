Средства планируется направить на строительство крупных предприятий в энергетической, промышленной и горнодобывающей сферах

Таджикистан привлек почти 1,9 млрд долларов иностранных инвестиций Средства планируется направить на строительство крупных предприятий в энергетической, промышленной и горнодобывающей сферах

Объем иностранных инвестиций, поступивших в экономику Таджикистана в первом квартале 2026 года, приблизился к 1,9 млрд долларов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель увеличился на 23,2%.

Как сообщили таджикские сми со ссылкой на заявления председателя Госкомитета по инвестициям и управлению государственным имуществом Султона Рахимзода, общий приток зарубежного капитала составил 1 млрд 898,1 млн долларов. Это на 357,5 млн долларов больше, чем годом ранее.

Особенно заметно вырос объем прямых инвестиций. За отчетный период он достиг 187,7 млн долларов, увеличившись сразу на 60,3%.

Одним из ключевых результатов квартала стало подписание шести инвестиционных соглашений общей стоимостью 1 млрд 455 млн долларов. Реализация проектов позволит создать свыше 2 тыс. новых рабочих мест.

Средства планируется направить на строительство крупных предприятий в энергетической, промышленной и горнодобывающей сферах в различных регионах страны. Ожидается, что новые проекты также помогут нарастить экспортные возможности Таджикистана и расширить производство товаров, замещающих импорт.

Для продвижения инвестиционного потенциала страны комитет также провел ряд форумов и конференций с участием представителей деловых кругов Ирана, Китая, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана и Монголии.