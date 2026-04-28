Таджикистан и США обсудили безопасность и развитие партнерства

Marina Mussa
28 Апрель 2026•Обновить: 28 Апрель 2026
Таджикистан и США подтвердили заинтересованность в дальнейшем расширении двустороннего сотрудничества в сфере безопасности, экономики и гуманитарных связей. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел республики по итогам встречи главы МИД Таджикистана Сироджиддин Мухриддин со специальным посланником президента США по Южной и Центральной Азии Серджио Гор.
В ходе переговоров стороны обсудили текущее состояние и перспективы таджикско-американских отношений в политической, экономической, инвестиционной и гуманитарной сферах, а также взаимодействие в области безопасности.
Отдельное внимание было уделено координации усилий в борьбе с современными вызовами и угрозами, включая терроризм, экстремизм и незаконный оборот наркотиков.
Собеседники также обменялись мнениями по региональной ситуации и подчеркнули важность совместных мер по поддержанию стабильности и предотвращению гуманитарных рисков.
В МИД Таджикистана отметили, что стороны высоко оценили значение платформы «С5+1» как механизма диалога и укрепления сотрудничества между странами Центральной Азии и Соединенными Штатами.
По итогам встречи Душанбе и Вашингтон подтвердили готовность расширять торгово-экономическое и инвестиционное взаимодействие, а также развивать образовательные и культурные обмены.