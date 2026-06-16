Отдельное внимание было уделено вопросам формирования новых транспортных потоков, которые могли бы связать страны Евразийского региона

Таджикистан и Монголия намерены активизировать транспортное сотрудничество Отдельное внимание было уделено вопросам формирования новых транспортных потоков, которые могли бы связать страны Евразийского региона

Таджикистан и Монголия намерены активизировать сотрудничество в сфере железнодорожного, автомобильного и воздушного транспорта. Об этом сообщили в Министерстве транспорта Таджикистана.

Сообщается, что замминистра Шоиста Саидмуродзода приняла участие в 23-м заседании Координационного комитета по транспортному сектору ЦАРЭС в Монголии.

В ходе переговоров стороны подтвердили готовность к активному взаимодействию в сфере железнодорожного транспорта между двумя странами. Также участники встречи обменялись мнениями о перспективах вывода на новый уровень сотрудничества в области гражданской авиации, железнодорожного и автомобильного транспорта.

Отдельное внимание было уделено вопросам формирования новых транспортных потоков, которые могли бы связать страны Евразийского региона и способствовать дальнейшему развитию транспортно-логистических связей.

В ходе встречи отмечалось, что в последние годы Монголия активно расширяет политические и экономические отношения со странами Центральной Азии, в том числе в направлении транспортно-логистического сотрудничества.

Кроме того, в ходе переговоров было заявлено, что Таджикистан и Монголия намерены расширять сотрудничество в сфере воздушного и автомобильного транспорта. В ближайшее время стороны планируют подписать двустороннее Соглашение о международных автомобильных перевозках.

По данным Министерства транспорта Таджикистана, встреча прошла в атмосфере взаимопонимания и конструктивного диалога.