Премьер-министр Грузии впервые в истории прибыл в Таджикистан с официальным визитом

Таджикистан и Грузия подписали 11 документов о сотрудничестве Премьер-министр Грузии впервые в истории прибыл в Таджикистан с официальным визитом

Создание совместной межправительственной комиссии между Таджикистаном и Грузией будет способствовать реализации практических мер по развитию сотрудничества. Об этом заявил президент Таджикистана Эмомали Рахмон по итогам переговоров в Душанбе с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе, который впервые прибыл в республику с официальным визитом.

Текст заявления опубликовала пресс-служба таджикского лидера в пятницу, 19 июня.

В ходе переговоров стороны обсудили состояние и перспективы таджикско-грузинского сотрудничества, а также актуальные вопросы международной и региональной повестки.

Особое внимание было уделено развитию политического диалога, расширению межпарламентских связей и активизации рабочих контактов на различных уровнях. Стороны отметили, что парламентская дипломатия может сыграть важную роль в укреплении отношений между двумя странами.

Центральной темой переговоров стало торгово-экономическое взаимодействие. Рахмон и Кобахидзе рассмотрели возможности реализации совместных инвестиционных проектов, создания производственных цепочек в перспективных секторах экономики, а также развития электронной коммерции.

В числе приоритетных направлений сотрудничества были названы совместное использование межрегиональных транзитных коридоров, сельское хозяйство, легкая, пищевая и фармацевтическая промышленность, инновации, новые технологии, включая искусственный интеллект, а также «зеленая» экономика.

Отдельный блок переговоров был посвящен гуманитарному сотрудничеству. Стороны выразили заинтересованность в активизации связей в сферах науки, образования, туризма, здравоохранения, культуры, молодежной политики и спорта.

- Подписан пакет из 11 двусторонних документов

По итогам визита был подписан пакет из 11 двусторонних документов, направленных на укрепление правовой базы сотрудничества между Таджикистаном и Грузией. Особое значение стороны придали соглашению о создании Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

«Мы уверены, что деятельность этой комиссии окажет всестороннее содействие в реализации практических мер, направленных на развитие упомянутых аспектов и других направлений взаимодействия между двумя странами», - заявил Рахмон.



Подписанные документы также охватывают сферы авиасообщения, сельского хозяйства, туризма, науки и образования, культуры, спорта, изменения климата и другие направления, представляющие взаимный интерес.

Касаясь международной и региональной повестки, стороны подтвердили готовность продолжать взаимодействие на международных площадках, включая ООН. Особый акцент был сделан на координации усилий по глобальной водной и климатической проблематике.

По словам президента Таджикистана, Душанбе оценивает результаты состоявшихся переговоров, прошедших в атмосфере конструктивизма и взаимопонимания, как новый импульс для развития отношений двух стран во всех сферах.

«Убежден, что обозначенные сегодня инициативы и шаги составят основу стратегии дальнейшего развития связей между нашими государствами», - сказал он.

Рахмон также поблагодарил Кобахидзе за приглашение посетить Грузию.