Таганский суд Москвы оштрафовал компанию Google на 19 млн рублей Технологический гигант признан виновным в неудалении запрещенного в РФ контента

Таганский суд Москвы признал компанию Google виновной в неудалении запрещенного в РФ контента.

Об этом в понедельник, 27 апреля сообщил официальный Telegram-канал судов общей юрисдикции города Москвы.

«Столичный суд привлек Google LLC к административной ответственности. Постановлениями Таганского районного суда города Москвы от 27 апреля 2026 года Гугл ЛЛС (Google LLC) признан виновным в совершении пяти административных правонарушений по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ»,- следует из публикации.

Речь идет о нарушении порядка ограничения доступа к информации, информационным ресурсам, доступ к которым подлежит ограничению в соответствии с законодательством российской федерации.

«По каждому правонарушению суд назначил административно наказание в виде административного штрафа, общая сумма которых составила 19 000 000 рублей»,- следует из публикации.

Российские суды не раз налагали на Google штрафы за неудаление «запрещенного контента» из сервисов компании, отказ локализовывать данные российских пользователей и другие нарушения.

Начиная с конца 2021 года, корпорацию дважды штрафовали в России по оборотному принципу — в сумме более 29 млрд рублей. Согласно данным банка исполнительных производств, задолженность Google LLC превышает 20 млрд рублей.