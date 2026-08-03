Министерство задокументировало 42 незаконных поселенческих форпоста, которые продолжают расширяться за счет сельскохозяйственных угодий и пастбищ

С 2023 года на Западном берегу зафиксировано более 11 тысяч нападений со стороны израильтян Министерство задокументировало 42 незаконных поселенческих форпоста, которые продолжают расширяться за счет сельскохозяйственных угодий и пастбищ

С 2023 года в различных районах оккупированного Западного берега реки Иордан было зафиксировано более 11 тысяч нападений, совершенных израильской армией и израильтянами, захватывающими палестинские земли. Об этом заявила министр иностранных дел Палестины Варсен Агабекян.

По ее словам, израильтяне, захватывающие принадлежащие палестинцам земли, пользуются поддержкой правительства Биньямина Нетаньяху.

«С 2023 года в различных районах Западного берега мы задокументировали более 11 тысяч нападений, совершенных израильской армией и израильтянами, захватывающими палестинские земли», - заявила глава МИД.

Агабекян также сообщила, что министерство задокументировало 42 незаконных поселенческих форпоста, которые продолжают расширяться за счет сельскохозяйственных угодий и пастбищ.

Кроме того, с 2023 года на Западном берегу было зафиксировано 45 нападений на мечети, часть из которых сопровождалась поджогами.

Палестинский министр обратила внимание на последние нападения в населенном пункте Тель к западу от Наблуса.

«Это не единичные инциденты, а часть систематической кампании, направленной на принудительное перемещение палестинцев», - подчеркнула она.

По словам Агабекян, снос палестинских домов и нападения со стороны израильтян, захватывающих палестинские земли, приводят к разрушению инфраструктуры, оставляют семьи в тяжелом положении и подрывают возможности для нормальной жизни на Западном берегу.

Глава МИД Палестины призвала международное сообщество предпринять конкретные шаги для прекращения нарушений со стороны Израиля и привлечения виновных к ответственности.