В ходе израильских атак в Газе погибли 20 480 учащихся, в том числе 1379 студентов, а 31 436 учащихся получили ранения, в том числе 3 017 студентов

С октября 2023 года в результате израильских атак в секторе Газа и на Западном берегу погибло около 21 тысячи школьников В ходе израильских атак в Газе погибли 20 480 учащихся, в том числе 1379 студентов, а 31 436 учащихся получили ранения, в том числе 3 017 студентов

Министерство образования Палестины сообщило, что в результате нападений Израиля на сектор Газа и оккупированный Западный берег, продолжающихся с октября 2023 года, погибли 20 814 палестинских школьников.

В письменном заявлении министерства отмечается, что в результате этих атак, направленных также против права палестинцев на образование, в Газе и на Западном берегу погибли 20 647 учащихся и 1054 сотрудника образовательных учреждений.

В результате израильских атак в Газе было разрушено более 179 государственных школ, более 105 школ, принадлежащих Агентству Организации Объединенных Наций по оказанию помощи и организации работ для палестинских беженцев на Ближнем Востоке (UNRWA), были разрушены в результате бомбардировок, а более 63 университетских зданий были полностью разрушены.

В ходе израильских атак в Газе погибли 20 480 учащихся, в том числе 1379 студентов, а 31 436 учащихся получили ранения, в том числе 3 017 студентов.

Вследствие жестоких израильских атак в Газе погибли 1048 работников образования, а 4 784 получили ранения.

На Западном берегу убито 167 палестинских студентов

В заявлении министерства также была представлена информация о нападениях израильских военных и израильтян, захвативших палестинские территории, на оккупированном Западном берегу.

9 университетов и высших учебных заведений на Западном берегу неоднократно подвергались рейдам и разрушительным нападениям, а израильтяне, захватившие палестинские земли, также совершали нападения на студентов.

В результате атак израильских солдат и израильтян, захвативших палестинские земли, на Западном берегу погибли 128 учащихся средних школ и 39 студентов университетов, а 861 учащийся средней школы и более 278 студентов университетов получили ранения.

Помимо этого, израильские военные задержали 421 учащегося средних школ и более 487 студентов.

Вследствие нарушений со стороны Израиля на Западном берегу погибли 6 сотрудников образовательных учреждений, 25 получили ранения, а 117 были задержаны.