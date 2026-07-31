Около 90% возгораний произошли на зерновых полях, уборочных площадях и сухих пастбищах

С начала лета в Тунисе произошло 1000 пожаров, выгорело 12 100 гектаров земли Около 90% возгораний произошли на зерновых полях, уборочных площадях и сухих пастбищах

С начала лета в Тунисе произошло 1000 пожаров, которые уничтожили порядка 12 100 гектаров земли.

Как заявили в Министерстве сельского хозяйства, водных ресурсов и рыболовства Туниса, результаты работ по ликвидации последствий масштабных пожаров подвели на совещании под председательством Хейкеля Хашлефа - советника министра сельского хозяйства Иззеддина Бен Шейха.

На встрече были подведены итоги пожаров на сельскохозяйственных угодьях и лесных массивах в летний сезон 2026 года, а также оценены меры реагирования на них.

В совещании приняли участие представители министерств внутренних дел, обороны, финансов, транспорта, окружающей среды, а также строительства и жилищно-коммунального хозяйства, Национального управления гражданской обороны, Национального института метеорологии и ответственные сотрудники центрального и регионального аппарата Министерства сельского хозяйства.

Согласно представленным данным, с начала лета лесные службы потушили в общей сложности 1000 пожаров. Около 90% возгораний произошли на зерновых полях, уборочных площадях и сухих пастбищах. Общая площадь выгоревших земель составила 12 100 гектаров.

На совещании также было отмечено, что основными факторами, затрудняющими борьбу с огнем, стали высокие температуры воздуха, продолжающаяся засуха, сильные ветры и сложный рельеф местности в некоторых районах.

Хашлеф подчеркнул, что защита лесных массивов и сельскохозяйственного производства является национальным приоритетом. Он отметил необходимость продолжения превентивного подхода в борьбе с пожарами, совершенствования систем раннего предупреждения и мониторинга, укрепления координации между соответствующими ведомствами, а также активизации просветительской работы среди фермеров и граждан, использующих лесные угодья.

Министр призвал к дальнейшему усилению кадрового потенциала и материально-технической базы профильных учреждений, добавив, что более широкое применение современных технологий для мониторинга пожаров и оценки ущерба повысит эффективность мер реагирования.

В Тунисе ежегодно в летний период из-за усиливающейся жары, засухи и сильных ветров происходит множество пожаров в лесных и сельскохозяйственных зонах. Особенно страдают лесные районы на северо-западе страны и территории с интенсивным выращиванием зерновых: за последние годы огонь уничтожил тысячи гектаров. Власти продолжают работать над усилением превентивных мер, систем раннего оповещения и межведомственного взаимодействия с целью снижения пожарных рисков.

