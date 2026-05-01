С космодрома «Байконур» прошел первый пуск ракеты-носителя «Союз-5» Выведение полезной нагрузки «Союза» на суборбитальную траекторию составило 9,5 минуты

С космодрома «Байконур» прошел первый пуск ракеты-носителя «Союз-5», первая и вторая ступени отработали штатно, макет спутника выведен на расчетную орбиту.



Как сообщили российские государственные СМИ, это первый старт ракеты нового поколения в рамках летно-конструкторских испытаний.

«Сегодня состоялся особенный пуск - это первый старт новой российской ракеты «Союз-5» с самым мощным жидкостным ракетным двигателем в мире. Эксплуатация ракеты позволит значительно снизить удельную стоимость выводимой нагрузки. Это положительно скажется на экономике запусков аппаратов», - приводятся слова главы Роскосмоса Дмитрия Баканова.

Запуск ракеты состоялся с 45-й площадки космодрома Байконур. Выведение полезной нагрузки «Союза» на суборбитальную траекторию составило 9,5 минуты. Первая и вторая ступени ракеты отработали штатно, габаритно-массовый макет после выведения упал в заранее закрытом для судоходства и авиации районе акватории Тихого океана.

По словам главы Роскосмоса, одна из особенностей ракеты - высокая точность выведения полезной нагрузки на околоземную орбиту, ее грузоподъемность составляет 17 тонн. Созданная в партнерстве с Казахстаном в рамках проекта «Байтарек» ракета-носитель «Союз-5» позволит создать новые рабочие места в России и Казахстане, «новые возможности, новый шаг в освоении космоса», заключил он.

В Министерстве искусственного интеллекта и цифрового развития Казахстана назвали запуск историческим событием. «Сегодня на космодроме Байконур состоялось историческое событие: с 45-й площадки осуществлен первый испытательный пуск перспективной ракеты-носителя среднего класса «Союз-5/Сункар» с космического ракетного комплекса «Байтерек», - следует из публикации, размещенной на сайте ведомства.

Сообщается, что в рамках летно-конструкторских испытаний первая и вторая ступени ракеты отработали штатно, а габаритно-массовый макет был успешно выведен на расчетную траекторию. «Этот старт подтвердил полную эксплуатационную готовность сложного инженерного объекта для расширения присутствия Казахстана на мировом рынке космических услуг. Проект «Байтерек» является стратегическим достижением, позволяющим стране перейти к эксплуатации собственной современной пусковой инфраструктуры», - следует из сообщения.

Технические характеристики носителя «Союз-5/Сункар», разработанного в РКЦ «Прогресс», позволяют выводить на низкую околоземную орбиту до 17 тонн полезной нагрузки. Ракета оснащена мощными и проверенными двигателями: РД-171МВ на первой ступени и РД-0124МС - на второй. Использование разгонных блоков семейства Fregat и различных вариантов головных обтекателей обеспечивает гибкость при решении широкого спектра задач.

Комплекс и ракета «Союз-5/Сункар» воплощают будущее экологичной космонавтики на таком нетоксичном топливе, как керосин и жидкий кислород, открывает новые перспективы для развития науки и укрепления индустриального потенциала страны.

АО «СП «Байтерек» - совместное казахстанско-российское предприятие, созданное для реализации проекта космического ракетного комплекса на космодроме Байконур. Компания отвечает за создание, развитие и эксплуатацию наземной инфраструктуры комплекса для пусков ракет-носителей нового поколения. Проект реализуется МИИЦР РК совместно с российскими партнерами. КРК «Байтерек» отличается высоким уровнем экологической безопасности, экономической эффективностью и полной автоматизацией предстартовых операций.

«Союз-5» - ракета-носитель среднего класса разработки и производства самарского РКЦ «Прогресс», предназначена для запусков автоматических космических аппаратов на различные околоземные орбиты, в том числе с использованием разгонных блоков. Это двухступенчатая ракета-носитель с последовательным расположением ступеней.