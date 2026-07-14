Стыковка Союза МС-29 к модулю «Причал» российского сегмента Международной космической станции состоится в 20:56 по московскому времени (GMT+3)

С Байконура стартовал российский пилотируемый корабль с тремя космонавтами на борту Стыковка Союза МС-29 к модулю «Причал» российского сегмента Международной космической станции состоится в 20:56 по московскому времени (GMT+3)

Ракета-носитель Союз-2.1а с транспортным пилотируемым кораблем Союз МС-29 стартовала во вторник, 14 июля с космодрома Байконур.

Об этом говорится в сообщении «Роскосмоса».

Согласно этой информации, ракета стартовала в 17:48 по Москве с 31-й площадки космодрома Байконур. На борту корабля космонавты «Роскосмоса» Петр Дубров, Анна Кикина и астронавт NASA Анил Менон.

Стыковка Союза МС-29 к модулю «Причал» российского сегмента Международной космической станции (МКС) состоится в 20:56 по московскому времени (GMT+3).

Полет пилотируемого корабля пройдет по сверхбыстрой двухвитковой схеме сближения и займет примерно 3 часа 8 минут.

Корабль пробудет на орбите 261 сутки.