С Али Хаменеи простятся спустя четыре месяца после его гибели

Tolga Akbaba, Abdulrahman Yusupov
13 Июня 2026•Обновить: 13 Июня 2026
Церемония прощания с бывшим Верховным лидером Ирана Али Хаменеи начнется 4 июля в Тегеране.
Об этом сообщает гостелевидение Ирана.
Согласно информации, 4 и 5 июля в Тегеране в соборной мечети Хомейни состоится первая церемония прощания.
Похоронная процессия пройдет в столице 6 июля, а на следующий ден в священном для шиитов городе Кум.
Завершится погребение 9 июля в Мешхеде — родном городе Хаменеи, где он и будет предан земле.
Али Хаменени погиб 28 февраля в результате ударов США и Израиля по территории Ирана.