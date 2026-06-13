С Али Хаменеи простятся спустя четыре месяца после его гибели Траурная церемония начнется 4 июля

Церемония прощания с бывшим Верховным лидером Ирана Али Хаменеи начнется 4 июля в Тегеране.

Об этом сообщает гостелевидение Ирана.

Согласно информации, 4 и 5 июля в Тегеране в соборной мечети Хомейни состоится первая церемония прощания.

Похоронная процессия пройдет в столице 6 июля, а на следующий ден в священном для шиитов городе Кум.

Завершится погребение 9 июля в Мешхеде — родном городе Хаменеи, где он и будет предан земле.

Али Хаменени погиб 28 февраля в результате ударов США и Израиля по территории Ирана.