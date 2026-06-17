Эдуарду Болсонару был признан виновным в попытке незаконного вмешательства в судебный процесс, связанный с делом о предполагаемой попытке госпереворота против его отца

Сын экс-президента Бразилии получил 4 года за лоббирование в США по делу о госперевороте Эдуарду Болсонару был признан виновным в попытке незаконного вмешательства в судебный процесс, связанный с делом о предполагаемой попытке госпереворота против его отца

Верховный суд Бразилии утвердил приговор в отношении Эдуарду Болсонару​​​​​​​, сына бывшего президента страны Жаира Болсонару. Он был признан виновным в попытке незаконного вмешательства в судебный процесс, связанный с делом о предполагаемой попытке государственного переворота против его отца.

Согласно решению суда, Эдуарду Болсонару пытался добиться вмешательства администрации США, чтобы оказать давление на бразильских судебных чиновников с целью прекращения разбирательства.

Суд подтвердил назначенное наказание — 4 года и 2 месяца лишения свободы.

В постановлении отмечается, что он действовал путем попыток организации внешнего политического давления на судебную систему Бразилии.

Сам Эдуарду Болсонару и его адвокаты отвергли обвинения, заявив, что доказательств для вынесения обвинительного приговора недостаточно.

Ранее, 11 сентября 2025 года, Верховный суд Бразилии подтвердил и приговор Жаиру Болсонару, который получил 27 лет и 3 месяца лишения свободы по делу о попытке подрыва демократического порядка после выборов 2022 года.

Ситуация в Бразилии после выборов

Во втором туре президентских выборов 30 октября 2022 года победу одержал Луис Инасиу Лула да Силва, победив действующего президента Жаира Болсонару.

После объявления результатов сторонники Болсонару устраивали массовые протесты и блокировки дорог. 8 января 2023 года они ворвались в здания Конгресса, требуя вмешательства армии.

Позднее федеральная полиция Бразилии заявила о возможной причастности Болсонару к планированию попытки переворота, а Верховный суд принял к рассмотрению обвинительное заключение против него и других фигурантов дела.

В 2025 году также сообщалось о политическом давлении со стороны США: президент Дональд Трамп предупреждал о возможном введении 50% пошлин в случае продолжения дела против Болсонару.