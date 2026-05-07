Сын члена Политбюро ХАМАС скончался после израильского удара по Газе Аззам аль-Хайя получил тяжелые ранения в результате авиаудара Израиля, нанесенного накануне вечером по району Дарадж в городе Газа

Аззам аль-Хайя, сын члена политбюро ХАМАС Халиля аль-Хайя, получивший ранения в результате израильского удара по северу сектора Газа, скончался в больнице.

Как сообщают палестинские источники, Аззам получил тяжелые ранения в результате авиаудара Израиля, нанесенного накануне вечером по району Дарадж в городе Газа.

По данным источников, несмотря на все усилия врачей, спасти его так и не удалось.

Ранее Халиль аль-Хайя в заявлении для телеканала Al Jazeera сообщил, что его сын получил ранения в результате израильской атаки.

Комментируя произошедшее, аль-Хайя отметил, что в результате «вероломного удара сионистских оккупационных сил» по району Дарадж его сын Аззам получил тяжелые ранения, а представитель ХАМАС Хамза Шербаси погиб.

По словам аль-Хайи, эта «преступная атака» стала продолжением нападений против палестинцев, а также удара по палестинской переговорной делегации в Дохе, столице Катара, 9 сентября 2025 года. Он подчеркнул, что Израиль пытается добиться своих целей посредством давления, убийств и террора.

«Я обращаюсь к оккупационному Израилю и ко всем, кто нас слышит. У нас есть свое дело, и ни убийство наших детей, ни гибель лидеров не смогут нас запугать. Наши дети — это дети палестинского народа. Мой сын или любой другой ребенок - все они дети палестинского народа. И мы одинаково переживаем за каждого из них», —сказал аль-Хайя.

9 сентября 2025 года израильская армия нанесла авиаудар по зданию в Дохе, где находилась переговорная делегация ХАМАС.

Лидеры ХАМАС выжили после нападения, однако шесть человек погибли: сын члена Политбюро ХАМАС, четыре члена ХАМАС и сотрудник катарской полиции.

10 сентября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пригрозил Катару новыми атаками.

«Либо вы выдворите их, либо передадите правосудию. Если вы этого не сделаете, это сделаем мы», - сказал он.