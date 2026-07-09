Удары были нанесены через несколько часов после того, как президент Трамп заявил, что меморандум о взаимопонимании, подписанный с Ираном для прекращения войны, «закончился»

США: CENTCOM завершил очередной раунд ударов по Ирану Удары были нанесены через несколько часов после того, как президент Трамп заявил, что меморандум о взаимопонимании, подписанный с Ираном для прекращения войны, «закончился»

Центральное командование США (CENTCOM) объявило в среду, вечером 8 июля, что «завершило дополнительный раунд ударов по Ирану», поразив около 90 военных целей.

«Силы США нанесли удары примерно по 90 иранским военным объектам, включая системы ПВО, средства берегового наблюдения, места хранения ракет и дронов, военно-морские возможности и инфраструктуру военной логистики вдоль береговой линии Ирана. Последние удары следуют за успешным исполнением наступательных ударов в Иране накануне вечером», - говорится в сообении CENTCOM в социальной сети американской компании X.

Согласно этой информации, удары были направлены на «дальнейшее ухудшение способности Ирана атаковать коммерческое судоходство и невинных гражданских моряков в Ормузском проливе».

Ранее в среду CENTCOM заявил, что американские силы начали новый виток ударов по Ирану.

«По указанию главнокомандующего силы Центрального командования США начали проводить дополнительные удары по Ирану, чтобы еще больше ухудшить их способность угрожать свободе судоходства в Ормузском проливе», - говорится в заявлении.

«Соединенные Штаты возлагают на Иран ответственность за недавнюю неоправданную агрессию против коммерческого судоходства и гражданских экипажей, свободно плавающих по жизненно важному международному водному пути».

Между тем полуофициальное информационное агентство Mehr сообщило, что вечером в среду в южном городе Ирана Бандар-Аббас раздался взрыв.

Удары были нанесены через несколько часов после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что меморандум о взаимопонимании, подписанный с Ираном для прекращения войны, «закончился» и США «вероятно» снова нанесут удар по Ирану.

Американский чиновник сообщил CNN, что перемирие с Ираном «по крайней мере временно прекратилось».

«Американские военные находятся в режиме выжидания», - сообщает CNN со ссылкой на чиновника, добавляя, что сегодняшними целями были ракеты и беспилотники.

Другой американский чиновник позже сообщил Axios, что нынешняя эскалация может продлиться день-два, неделю-месяц, в зависимости от того, продолжит ли Иран свои атаки на коммерческие корабли в Ормузском проливе.

«Мы собираемся продолжать бомбардировки», - сказал чиновник, заявив, что нынешняя эскалация связана с разочарованием среди части иранского руководства, которые считают, что сделка с США не принесла реальной выгоды Тегерану.