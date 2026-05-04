США уничтожили 6 иранских малых катеров

США уничтожили шесть иранских «малых судов», которые пытались помешать движению торговых судов в Ормузском проливе, сообщил в понедельник, 4 мая командующий Центральным командованием (CENTCOM).

По данным американских СМИ, адмирал Брэд Купер сообщил журналистам во время телефонной конференции, что в понедельник Иран открыл огонь по военным и торговым судам США.

Купер заявил, что «настоятельно рекомендовал» Тегерану держаться подальше от военных объектов США.

Ранее CENTCOM сообщило, что ракетные эсминцы ВМС США в настоящее время действуют в Персидском заливе после прохождения Ормузского пролива в рамках «Проекта Свобода», направленного на восстановление свободы судоходства для коммерческих судов через пролив.