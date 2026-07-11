Состоявшиеся в последние дни переговоры между Вашингтоном и Тегераном были «продуктивными», - высокопоставленные представители США

США требуют от Ирана обязательств не атаковать суда в Ормузском проливе и свободный проход Состоявшиеся в последние дни переговоры между Вашингтоном и Тегераном были «продуктивными», - высокопоставленные представители США

Администрация США требует от Ирана публично заявить о прекращении атак на суда в Ормузском проливе и подтвердить, что все морские маршруты через пролив открыты для коммерческого судоходства без ограничений.

Высокопоставленные американские чиновники сообщили, что переговоры между Вашингтоном и Тегераном, состоявшиеся в последние дни, были «продуктивными», однако Иран должен дать четкие публичные гарантии относительно безопасности морского судоходства в Ормузском проливе.



Представители администрации США на условиях анонимности заявили, что Вашингтон ожидает от Тегерана публичных заявлений по двум ключевым вопросам.

«Мы требуем от иранцев заявления, подтверждающего, что все транзитные каналы в Ормузском проливе открыты и по судам больше не ведется обстрел.Либо они сделают такое заявление, либо последствия для них будут неблагоприятными», - сказал один из чиновников, как сообщают американские СМИ.

Кроме того, американский чиновник сообщил, что недавние нападения на коммерческие суда в Ормузском проливе были вызваны «неисправной работой одного из их системных элементов».

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Американские представители также заявили, что внутри иранского руководства существуют разногласия относительно текущей ситуации.

«Складывается впечатление, что в Иране в режиме реального времени идет борьба за влияние между сторонниками жесткой линии и теми, кто придерживается более прагматичного подхода», - сказал один из чиновников.

Эти заявления прозвучали после атак на три судна в районе Ормузского пролива, произошедших на этой неделе.

Президент США Дональд Трамп ранее сообщил, что в ответ на эти нападения США нанесли удары по объектам на территории Ирана, а также объявил о прекращении действия соглашения о прекращении огня между двумя странами, подписанного в июне.

Ормузский пролив считается одним из важнейших морских путей мировой энергетической торговли. Через него проходит значительная часть мировых поставок нефти и сжиженного природного газа.