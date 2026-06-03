Судно было выведено из строя в результате попадания ракеты в машинное отделение, что помешало танкеру достичь Ирана, - CENTCOM

США: следовавший в иранский порт пустой нефтяной танкер выведен из строя Судно было выведено из строя в результате попадания ракеты в машинное отделение, что помешало танкеру достичь Ирана, - CENTCOM

Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило о выведении из строя незагруженного нефтяного танкера, следовавшего в иранский порт через Персидский залив. Соответствующее заявление было опубликовано на странице CENTCOM в социальной сети американской компании X.



Согласно сообщению, в рамках мер по обеспечению блокады был выведен из строя нефтяной танкер M/T Lexie под флагом Ботсваны, который находился в международных водах Персидского залива и направлялся к острову Харк.

В CENTCOM утверждают, что экипаж судна не выполнил требования американских военных и проигнорировал предупреждения.

Судно было выведено из строя в результате попадания ракеты в машинное отделение, что помешало танкеру достичь Ирана, - отмечается в сообщении.