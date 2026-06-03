Официальный представитель Госдепартамента США Томми Пиготт заявил, что в ходе переговоров был достигнут прогресс

США приняли четвертый раунд прямых переговоров между Израилем и Ливаном Официальный представитель Госдепартамента США Томми Пиготт заявил, что в ходе переговоров был достигнут прогресс

Государственный департамент США заявил о проведении четвертого раунда прямых переговоров между делегациями Израиля и Ливана. Об этом сообщил официальный представитель Госдепартамента США Томми Пиготт в социальной сети американской компании X.

Пиггот отметил, что делегации двух стран во вторник встретились в здании ведомства и в ходе переговоров был достигнут прогресс.



«Продолжается прогресс как в политической сфере, так и в области безопасности на пути к всеобъемлющему соглашению, призванному преодолеть последствия неудач последних двух десятилетий, восстановить суверенитет Ливана и обеспечить безопасность Израиля», — сказал Пиготт.

Представитель Госдепа также подтвердил приверженность США посреднической роли в этих исторических переговорах, отметив, что следующий раунд запланирован на среду.

Атаки Израиля на Ливан и режим прекращения огня

Второго марта израильская армия начала наносить массированные авиаудары по Ливану и оккупировала ряд населенных пунктов на юге страны.

Правительство Ливана сообщило, что число вынужденных переселенцев превысило один миллион человек.

24 апреля президент США Дональд Трамп объявил, что введенное 17 апреля между Ливаном и Израилем 10-дневное временное перемирие продлено еще на три недели.

По итогам третьего раунда переговоров, состоявшегося 14–15 мая при посредничестве США, стороны договорились продлить режим прекращения огня на 45 дней, начиная с 17 мая, а также провести четвертый раунд переговоров в начале июня.

25 мая премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что поручил армии усилить удары по территории Ливана.

По последним данным Министерства здравоохранения Ливана, со 2 марта в результате израильских атак погибли 3433 человека.

Израильская армия продолжает наносить удары и разрушать дома на юге Ливана, несмотря на режим прекращения огня, тогда как движение «Хезболла» атакует израильские подразделения, обвиняя их в нарушении перемирия.