Соединенные Штаты приступили к обзору с целью анализа дальнейшего размещения американских войск в Европе, заявил глава Пентагона Пит Хегсет

США призвали перейти к «НАТО 3.0» Соединенные Штаты приступили к обзору с целью анализа дальнейшего размещения американских войск в Европе, заявил глава Пентагона Пит Хегсет

США приступили к обзору, в рамках которого будет проанализировано дальнейшее размещение американских войск в Европе. Об этом заявил глава Пентагона Пит Хегсет на встрече министров обороны стран НАТО в Брюсселе.

По словам Хегсета, вместе с союзниками ведется работа над концепцией «НАТО 3.0», которая должна учитывать изменения в сфере безопасности после окончания холодной войны.

Глава Минобороны США пояснил, что проверка проводится для обеспечения быстрого движения Североатлантического альянса к лидерству в Европе, а также усиления ответственности блока за оборону региона и обеспечения соответствия американских сил глобальным потребностям США.

Он добавил, что пересмотр размещения войск и их базирования в Европе займет до шести месяцев.

При этом министр выразил уверенность, что некоторые союзники Вашингтона проверку «провалят».