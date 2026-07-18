Американским гражданам, находящимся в регионе, рекомендовано сохранять бдительность и следить за сообщениями о развитии ситуации

США предостерегли своих граждан от поездок в Израиль и Ливан Американским гражданам, находящимся в регионе, рекомендовано сохранять бдительность и следить за сообщениями о развитии ситуации

Власти США на фоне «высокой напряженности и возможной непредсказуемой эскалации» на Ближнем Востоке призвали своих граждан отказаться от поездок в Израиль и Ливан, а также пересмотреть планы путешествий в другие страны региона.

В распространенном посольством США в Израиле уведомлении по безопасности говорится, американским гражданам, находящимся в регионе, рекомендовано сохранять бдительность и следить за сообщениями о развитии ситуации.

Тем, кто планирует поездки в регион или транзит через него, посоветовали заранее уточнять у авиакомпаний, выполняются ли рейсы согласно графику.

Кроме того, граждан США призвали учитывать текущую ситуацию с безопасностью при планировании посещений оккупированного Западного берега реки Иордан и сектора Газа.

Как сообщает официальное ливанское агентство NNA, аналогичное предупреждение распространило и посольство США в Бейруте.