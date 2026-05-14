Вашингтон заявил, что помощь может быть распределена через Католическую церковь и независимые гуманитарные организации

США предложили Кубе 100 млн долларов прямой гуманитарной помощи Вашингтон заявил, что помощь может быть распределена через Католическую церковь и независимые гуманитарные организации

Госдепартамент США обнародовал предложение о предоставлении народу Кубы прямой гуманитарной помощи на сумму 100 миллионов долларов.

В письменном заявлении ведомства говорится, что в случае принятия предложения помощь будет реализована в координации с Католической церковью и другими независимыми гуманитарными организациями.

В заявлении утверждается, что кубинский народ остро нуждается в срочной помощи из-за «провалов коррумпированного режима» страны. В связи с этим США предложили предоставить населению прямую гуманитарную помощь в размере 100 миллионов долларов.

Также отмечается, что Вашингтон продолжает требовать проведения коренных реформ в коммунистической системе Кубы. По утверждению американской стороны, существующая система «обогащает только элиту и обрекает кубинский народ на бедность».

В заявлении подчеркивается, что решение о принятии или отклонении предложения полностью зависит от кубинских властей. При этом в случае отказа, как заявили в Госдепартаменте, кубинское руководство «будет вынуждено отвечать перед собственным народом за препятствование жизненно важной помощи».

Кроме того, США сообщили, что ранее уже направляли Кубе ряд специальных предложений, включая предоставление бесплатного и быстрого спутникового интернета, а также прямой гуманитарной помощи на сумму 100 миллионов долларов.