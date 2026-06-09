К настоящему времени из Ирана были выпущены 22 ракеты - армия Израиля

США помогли Израилю перехватить иранские ракеты К настоящему времени из Ирана были выпущены 22 ракеты - армия Израиля

В ходе противостояния, начавшегося после атаки Израиля на столицу Ливана Бейрут, США помогли Израилю в перехвате иранских ракет.

Как сообщили израильские СМИ, армия Израиля заявила, что готова к столкновениям с Ираном, которые могут продолжаться как минимум несколько дней.

Армия Израиля, отметив, что США оказали содействие в перехвате иранских ракет, сообщила, что к настоящему времени из Ирана были выпущены 22 ракеты. Кроме того, по данным израильской стороны, хуситы в Йемене запустили по Израилю две ракеты, которые были сбиты, не достигнув израильской территории.

Армия Израиля утверждает, что Иран ракетными атаками нарушил достигнутое при посредничестве США перемирие. Израильская сторона также заявила, что происходящее является не новым конфликтом, а продолжением войны, прерванной апрельским перемирием.

Кроме того, сообщается, что начальник Генштаба Израиля Эяль Замир и командующий Центральным командованием ВС США (CENTCOM) адмирал Брэд Купер трижды провели телефонные переговоры.

В свою очередь, представитель армии Израиля Эффи Дефрин заявил, что Израиль к настоящему времени нанес по Ирану удары тремя волнами.

По словам Дефрина, в результате атак были поражены один нефтехимический объект и три завода, производившие компоненты для баллистических ракетных систем. Он утверждает, что США были проинформированы об атаках, однако операции проводились Израилем самостоятельно.

Армия Израиля, несмотря на перемирие, нанесла авиаудар по району Дахия в столице Ливана Бейруте. Иранские официальные лица осудили эту атаку и заявили, что Тегеран ответит на действия Израиля.

Ночью из Ирана были выпущены ракеты тремя волнами, из-за чего сирены воздушной тревоги прозвучали во многих городах на севере Израиля.

Армия Израиля заявила, что нанесла удары по западным и центральным районам Ирана. Тегеран ответил на эти атаки ракетными ударами.