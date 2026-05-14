США переносят свое консульство в Гренландии в центр Нуука

США приняли решение перенести здание своего консульства в Гренландии, которую намерены «присоединить» под предлогом «национальной безопасности», в центр столицы Нуука.

Как сообщает датская вещательная корпорация DR, небольшое красное деревянное отдельно стоящее здание консульства на побережье Нуука будет перемещено в современное многоэтажное помещение в центральном районе.

На церемонии открытия консульства, запланированной на 21 мая, ожидается присутствие посла США в Копенгагене Кеннета Хауэри и спецпредставителя США по Гренландии Джеффа Лэндри.

В письменном заявлении Хауэри подчеркнул, что с нетерпением ждет возможности посетить Гренландию.

Глава МИД Гренландии Муте Эгеде в беседе с DR заявил, что решение США о расширении консульства может вызвать у гренландцев «чувство неуверенности», и призвал население сохранять спокойствие. По словам Эгеде, гренландская сторона будет начеку при приеме американской делегации. «Нам необходимо прояснить, с какой повесткой они прибыли и о чем хотят с нами говорить», — сказал он.

DR также сообщает, что с участием американской делегации в Нууке с 18 по 21 мая пройдет конференция на тему «Будущее Гренландии».

Визит делегации США приходится на период, когда в Дании ведутся переговоры о формировании правительства, поэтому, как отмечается, высокого уровня участия датской стороны в конференции не ожидается.

