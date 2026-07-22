США отправили первый грузовой самолет на Кубу в рамках заявленного пакета помощи на сумму $100 млн

Ulviyya Amoyeva, Damla Delialioğlu
22 Июля 2026•Обновить: 22 Июля 2026
Первая партия гуманитарной помощи в рамках обещанных США 100 млн долларов для Кубы была отправлена самолетом из города Майами штата Флорида.
Как сообщили в Госдепе США, помощь, состоящая из продовольственных наборов и средств гигиены, будет распределена через местные церкви примерно 700 кубинским семьям.
По сообщениям американских СМИ, первая отправка помощи в рамках обещанных госсекретарем Марко Рубио 100 млн долларов для кубинского народа была произведена грузовым самолетом, вылетевшим из Майами.
Отмечается, что отправка на сумму 60 млн долларов осуществляется в период усиления давления США на администрацию Гаваны.
В мае Госдепартамент США официально объявил о предложении выделить 100 млн долларов прямой гуманитарной помощи кубинскому народу. В заявлении отмечалось, что в случае принятия предложения помощь будет распределяться в координации с Католической церковью и другими независимыми гуманитарными организациями.
При этом утверждалось, что кубинский народ остро нуждается в экстренной помощи из-за «провалов созданного коррумпированным режимом страны».
Кризис в отношениях между США и Кубой
Президент США Дональд Трамп 30 января подписал указ о введении пошлин на все товары из стран, поставляющих или продающих нефть Кубе.
Белый дом заявлял, что это решение направлено на защиту национальных интересов и внешнеполитических целей США против «вредоносных действий и политики» Кубы.
В своих заявлениях относительно Кубы Трамп, обратив внимание на эту страну после Ирана, заявлял, что намерен провести переговоры с гаванской администрацией. Он называл Кубу «развалившимся государством», но утверждал, что США могут решить политические и экономические проблемы этой страны.
Президент Кубы Мигель Диас-Канель, в свою очередь, подчеркнул, что США ищут «предлог» для военного вмешательства на Кубе, и предупредил, что в таком случае регион превратится в «море крови».
Кроме того, госсекретарь США Марко Рубио 23 июня объявил о включении в санкционный список компаний, связанных с холдингом GAESA, который доминирует в экономике Кубы и действует под контролем военных. Рубио утверждал, что эта структура «ворует» ресурсы кубинского народа и использует их в своих интересах.