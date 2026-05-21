Рестрикции против Франчески Альбанезе были введены летом 2025 года по указанию госсекретаря США Марко Рубио

США отменили санкции против спецдокладчика ООН по Палестине Рестрикции против Франчески Альбанезе были введены летом 2025 года по указанию госсекретаря США Марко Рубио

США отменили санкции в отношении специального докладчика ООН по вопросу о положении в области прав человека на оккупированных палестинских территориях Франчески Альбанезе.

Об этом говорится в сообщении Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США.

Рестрикции против Франчески Альбанезе были введены летом 2025 года по указанию госсекретаря США Марко Рубио. Причиной стало предположение, что спецдокладчик пыталась инициировать уголовные разбирательства против США и Израиля в Международном уголовном суде.

14 мая Франческа Альбанезе сообщила о том, что федеральный суд в США временно приостановил действие санкций, введенных против нее администрацией Вашингтона