США опровергли сообщения об операциях ВМС США по сопровождению судов в Ормузском проливе Американские войска не оказывают содействие коммерческому судоходству через этот стратегически важный водный путь - CENTCOM

Центральное командование США (CENTCOM) опровергло во вторник, 26 мая появившиеся в СМИ сообщения о том, что ВМС США возобновили сопровождение торговых судов через Ормузский пролив.

В заявлении, опубликованном в американской социальной сети X, CENTCOM опровергло утверждения о возобновлении инициативы «Проект Свобода», заявив, что американские войска не оказывают содействие коммерческому судоходству через этот стратегически важный водный путь.

Ранее во вторник газета Wall Street Journal со ссылкой на представителей американских вооруженных сил сообщила, что ВМС США сопроводили греческий супертанкер, перевозивший 2 миллиона баррелей сырой нефти, через этот стратегически важный водный путь у побережья Омана.

Судно находилось в этом регионе с начала марта и теперь направляется в Индию для доставки груза, согласно информации американских военных, приведенной в сообщении.

«Проект Свобода», американская инициатива по сопровождению судов через этот важнейший морской коридор, был приостановлен примерно через 36 часов после его запуска в начале этого месяца.