Госдепартамент заявил, что сделка не повлияет на военный баланс в регионе

США одобрили продажу Вьетнаму услуг по обслуживанию самолетов C-130 на $100 млн Госдепартамент заявил, что сделка не повлияет на военный баланс в регионе

Госдепартамент США одобрил продажу Вьетнаму услуг по техническому обслуживанию военно-транспортных самолетов C-130 и сопутствующего оборудования на сумму около 100 млн долларов.

В письменном заявлении Госдепартамента отмечается, что речь идет об обслуживании самолетов C-130 и поставке соответствующего оборудования.

Подчеркивается, что сделка направлена на повышение оперативной готовности парка C-130 и усиление возможностей Вьетнама по реагированию на существующие и будущие угрозы.

«Предполагается, что поставка данного оборудования и услуг не изменит базовый военный баланс в регионе», — говорится в заявлении.

Также сообщается, что главным подрядчиком по контракту станет американская компания RTX Corporation