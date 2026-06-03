США одобрили продажу Вьетнаму услуг по обслуживанию самолетов C-130 на $100 млн

Yasin Yorgancı, Elmira Ekberova
03 Июня 2026•Обновить: 03 Июня 2026
Госдепартамент США одобрил продажу Вьетнаму услуг по техническому обслуживанию военно-транспортных самолетов C-130 и сопутствующего оборудования на сумму около 100 млн долларов.
В письменном заявлении Госдепартамента отмечается, что речь идет об обслуживании самолетов C-130 и поставке соответствующего оборудования.
Подчеркивается, что сделка направлена на повышение оперативной готовности парка C-130 и усиление возможностей Вьетнама по реагированию на существующие и будущие угрозы.
«Предполагается, что поставка данного оборудования и услуг не изменит базовый военный баланс в регионе», — говорится в заявлении.
Также сообщается, что главным подрядчиком по контракту станет американская компания RTX Corporation