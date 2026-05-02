США одобрили крупные продажи вооружений Израилю и странам Персидского залива Общий объем потенциальных сделок превышает несколько миллиардов долларов

Государственный департамент США одобрил возможные продажи вооружений Израилю, Объединенным Арабским Эмиратам, Кувейту и Катару на миллиарды долларов.

Как говорится в заявлении Госдепартамента, одобрена возможная продажа Израилю систем высокоточного оружия APKWS и сопутствующего оборудования на сумму 992,4 млн долларов.

Подчеркивается, что главным подрядчиком сделки станет американская компания BAE Systems из штата Нью-Гэмпшир.

В заявлении отмечается, что для этой сделки было установлено наличие «чрезвычайной ситуации», требующей немедленного выполнения, в связи с чем США отказались от стандартной процедуры рассмотрения Конгрессом в рамках закона о контроле над экспортом вооружений.

Отдельно Госдепартамент сообщил об одобрении ряда других потенциальных военных сделок со странами региона.

Катару одобрена продажа услуг по обслуживанию систем противоракетной обороны Patriot и сопутствующего оборудования на сумму 4,01 млрд долларов.

Также Катару и ОАЭ одобрена возможная поставка систем APKWS — на 992 млн долларов для Катара и на 147,6 млн долларов для ОАЭ.

Кроме того, Кувейту одобрена продажа интегрированной системы боевого командования на сумму 2,5 млрд долларов.