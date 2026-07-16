США одобрили возможные поставки вооружений Саудовской Аравии и Кувейту Администрация США уже уведомила конгресс о возможной сделке

США одобрили возможную продажу военного оборудования и вооружений Саудовской Аравии на сумму около 1,96 млрд долларов и Кувейту — на 484 млн долларов.

Как заявили в Госдепе США, одобрена продажа Саудовской Аравии «усовершенствованных высокоточных управляемых ракетных систем (APKWS-II)» и сопутствующего оборудования на сумму 1,96 млрд долларов.

В дипведомстве указали на то, что пакет включает не только высокоточные управляемые ракетные системы, но также боеголовки, ракетные двигатели, запасные части, учебное оборудование и услуги логистической поддержки. Основным подрядчиком назначена компания BAE Systems, расположенная в городе Нашуа, штат Нью-Гэмпшир.

«Предлагаемая продажа будет способствовать достижению внешнеполитических целей и целей национальной безопасности США, повышая уровень безопасности ключевого союзника, не входящего в НАТО, который является движущей силой политической стабильности и экономического прогресса в регионе Персидского залива»,- подчеркнуто в заявлении.

Военная техника для Кувейта на 484 млн долларов

В Госдепе заявили, что пакет возможной продажи Кувейту военного оборудования включает запасные части для транспортных самолетов C-17, оборудование связи, программное обеспечение, техническую документацию, а также услуги по обучению и логистике в рамках технического обслуживания этих воздушных судов.

Отмечается, что стоимость пакета составляет 484 млн долларов, а основным подрядчиком выступит компания Boeing, расположенная в городе Арлингтон, штат Вирджиния. «Предлагаемая продажа обеспечит оперативную готовность парка самолетов C-17 Кувейта, что повысит способность страны противостоять существующим и будущим угрозам»,- отметили в ведомстве.

