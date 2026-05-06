США одобрили возможную продажу Украине боеприпасов на $ 373,6 млн

Госдепартамент США одобрил возможную продажу Украине боеприпасов типа Joint Direct Attack Munition (JDAM) и сопутствующего оборудования. Об этом говорится в сообщении Государственного департамента США.

Согласно сообщению, было принято решение одобрить потенциальную продажу украинскому правительству комплектов JDAM и связанного с ними оборудования на сумму 373,6 млн долларов.

В американском ведомстве отметили, что правительство Украины направило запрос на закупку 1200 комплектов хвостовых частей для боеприпасов совместного прямого удара JDAM типа KMU-572 и 332 комплекта хвостовых частей для JDAM типа KMU-556.

Также сообщается, что в потенциальную сделку войдут различное оборудование и запасные части.