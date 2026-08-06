США одобрили возможную продажу Норвегии 155-мм артиллерийских боеприпасов на $270 млн

Ahmet Furkan Mercan, Elmira Ekberova
06 Августа 2026•Обновить: 06 Августа 2026
Госдепартамент США одобрил возможную продажу Норвегии 155-мм осколочно-фугасных артиллерийских снарядов M795 (HE) и сопутствующего военного оборудования.
В заявлении ведомства говорится, что ориентировочная стоимость возможной сделки составляет 270 млн долларов.
Отмечается, что поставка позволит Норвегии укрепить возможности по противодействию существующим и потенциальным угрозам, а также повысит совместимость ее вооруженных сил с армиями союзников, включая США.
Главными подрядчиками по предполагаемой сделке станут компании American Ordnance и General Dynamics.