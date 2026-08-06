США одобрили возможную продажу Норвегии 155-мм артиллерийских боеприпасов на $270 млн В пакет входят осколочно-фугасные снаряды M795 и сопутствующее военное оборудование.

Госдепартамент США одобрил возможную продажу Норвегии 155-мм осколочно-фугасных артиллерийских снарядов M795 (HE) и сопутствующего военного оборудования.

В заявлении ведомства говорится, что ориентировочная стоимость возможной сделки составляет 270 млн долларов.

Отмечается, что поставка позволит Норвегии укрепить возможности по противодействию существующим и потенциальным угрозам, а также повысит совместимость ее вооруженных сил с армиями союзников, включая США.

Главными подрядчиками по предполагаемой сделке станут компании American Ordnance и General Dynamics.