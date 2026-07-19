В CENTCOM заявили, что удары являются ответом на атаку в Иордании, в результате которой погибли двое американских военнослужащих

США объявили о новых авиаударах по Ирану В CENTCOM заявили, что удары являются ответом на атаку в Иордании, в результате которой погибли двое американских военнослужащих

Вооруженные силы США объявили о начале новой серии авиаударов по Ирану, заявив, что они также являются ответом на нападение в Иордании, в результате которого погибли двое американских военнослужащих.

Соответствующее заявление Центральное командование ВС США (CENTCOM) опубликовало на своей странице в социальной сети X.

«Сегодня по распоряжению Верховного главнокомандующего Вооруженными силами США (Дональда Трампа) начаты новые авиаудары по Ирану», — говорится в сообщении.

В CENTCOM отметили, что удары нацелены на дальнейшее снижение возможностей Ирана угрожать коммерческому судоходству в Ормузском проливе. Кроме того, подчеркивается, что операция призвана стать ответом на совершенные накануне ночью иранские атаки на американских военнослужащих в Иордании.

Накануне CENTCOM сообщило, что 17 июля, во время отражения баллистических ракетных ударов и атак беспилотников, предпринятых Ираном против американских и союзнических сил в Иордании, погибли двое военнослужащих США.

В сообщении также отмечалось, что один американский военнослужащий числится пропавшим без вести. Четверо военных, доставленных в больницы Иордании для лечения, уже выписаны, а остальные военнослужащие, получившие легкие ранения, после медицинского осмотра вернулись к исполнению своих обязанностей.