Islam Doğru, Nariman Mehdiyev
08 Июля 2026•Обновить: 08 Июля 2026
Вооруженные силы США сообщили, что начали «серию мощных ударов» по Ирану «в ответ на нападения на торговые суда».
Командование Центральных сил США (CENTCOM) опубликовало сообщение в социальных сетях.
В сообщении CENTCOM по данному вопросу говорится: «Силы Центрального командования США начали серию мощных авиаударов с целью заставить Иран понести серьезные потери за то, что он нацелился на торговые суда, перевозившие мирных гражданских членов экипажа, и напал на них в международных морских водах».
Согласно этой информации, американские удары были нанесены в ответ на атаки Ирана на три торговых судна, проходивших через Ормузский пролив: «Агрессивное поведение Ирана является необоснованным, опасным и представляет собой явное нарушение перемирия».