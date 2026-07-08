США объявили о начале «серии мощных ударов» по Ирану Агрессивное поведение Ирана является необоснованным, опасным и представляет собой явное нарушение перемирия, заявил CENTCOM

Вооруженные силы США сообщили, что начали «серию мощных ударов» по Ирану «в ответ на нападения на торговые суда».

Командование Центральных сил США (CENTCOM) опубликовало сообщение в социальных сетях.

В сообщении CENTCOM по данному вопросу говорится: «Силы Центрального командования США начали серию мощных авиаударов с целью заставить Иран понести серьезные потери за то, что он нацелился на торговые суда, перевозившие мирных гражданских членов экипажа, и напал на них в международных морских водах».

Согласно этой информации, американские удары были нанесены в ответ на атаки Ирана на три торговых судна, проходивших через Ормузский пролив: «Агрессивное поведение Ирана является необоснованным, опасным и представляет собой явное нарушение перемирия».