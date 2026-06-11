США объявили о завершении дополнительных ударов по Ирану

Can Hasasu, Elmira Ekberova
11 Июня 2026•Обновить: 11 Июня 2026
Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило о завершении дополнительных ударов по различным объектам на территории Ирана, начатых 10 июня по распоряжению президента США Дональда Трампа в рамках «самообороны».
В заявлении CENTCOM говорится, что в ходе операции были атакованы объекты военного наблюдения, системы связи и объекты противовоздушной обороны по всему Ирану.
Отмечается, что подразделения Корпуса морской пехоты США, Военно-воздушных сил и Военно-морских сил нанесли удары высокоточными боеприпасами по целям, которые, по оценке американской стороны, представляли угрозу для американских войск и международного торгового судоходства в регионе.
В заявлении утверждается, что данные удары стали ответом на «необоснованную и продолжающуюся агрессию» со стороны Ирана. Также подчеркивается, что американские силы остаются «бдительными, готовыми к нанесению ударов и полностью подготовленными к действиям».