CENTCOM заявил, что в ходе операции по всему Ирану были нанесены удары по объектам военного наблюдения, системам связи и объектам противовоздушной обороны

США объявили о завершении дополнительных ударов по Ирану CENTCOM заявил, что в ходе операции по всему Ирану были нанесены удары по объектам военного наблюдения, системам связи и объектам противовоздушной обороны

Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило о завершении дополнительных ударов по различным объектам на территории Ирана, начатых 10 июня по распоряжению президента США Дональда Трампа в рамках «самообороны».

В заявлении CENTCOM говорится, что в ходе операции были атакованы объекты военного наблюдения, системы связи и объекты противовоздушной обороны по всему Ирану.

Отмечается, что подразделения Корпуса морской пехоты США, Военно-воздушных сил и Военно-морских сил нанесли удары высокоточными боеприпасами по целям, которые, по оценке американской стороны, представляли угрозу для американских войск и международного торгового судоходства в регионе.

В заявлении утверждается, что данные удары стали ответом на «необоснованную и продолжающуюся агрессию» со стороны Ирана. Также подчеркивается, что американские силы остаются «бдительными, готовыми к нанесению ударов и полностью подготовленными к действиям».