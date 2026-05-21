США обвиняют экс-лидера Кубы Рауля Кастро в «заговоре с целью убийства американских граждан»

Исполняющий обязанности заместителя министра юстиции США Тодд Бланш объявил о предъявлении обвинения в отношении бывшего председателя Госсовета Кубы Рауля Кастро и других должностных лиц по делу о «заговоре с целью убийства американских граждан». Об этом Бланш заявил на пресс-конференции в Майами, организованной в рамках мероприятий по случаю Дня независимости Кубы.

«Сегодня мы объявляем обвинительное заключение, в котором Рауль Кастро и ряд других лиц обвиняются в заговоре с целью убийства четырех граждан США», - сказал Бланш.

По его словам, 94-летний Кастро, брат Фиделя Кастро, а также некоторые другие лица, чьи имена не были названы, обвиняются в причастности к инциденту со сбитыми в 1996 году самолетами гуманитарной организации «Brothers to the Rescue», а также к другим преступлениям.

Бланш сообщил, что обвинительное заключение было утверждено большим жюри в Майами 23 апреля 2026 года. Выступая перед аудиторией в зале, где собралось большое число американцев кубинского происхождения, он подчеркнул, что преступления против граждан США не останутся безнаказанными.

«Как указано в обвинительном заключении, это были безоружные гражданские лица, которые выполняли гуманитарные рейсы с целью спасения и защиты людей, спасающихся от преследований через Флоридский пролив», - отметил он.

Бланш заявил, что спустя почти 70 лет это первый случай, когда высокопоставленные представители кубинского режима привлекаются к ответственности по обвинениям в насильственных действиях, приведших к гибели граждан США. Чиновник также поблагодарил ФБР, прокуроров и агентов, которые «тщательно работали» над этим делом.

Заявление Бланша стало очередным эпизодом на фоне усиления давления США на Кубу.

По данным американских СМИ, Рауль Кастро, официально ушедший с поста лидера Коммунистической партии Кубы в 2021 году, по-прежнему считается одной из самых влиятельных фигур в стране.