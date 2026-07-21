Действия кубинских властей против США осуществлялись «нерегулярными и скрытыми» методами и носили долгосрочный характер, - следует из доклада Госдепартамента

США обвинили Кубу в проникновении в высшие эшелоны американской власти через разведоперации Действия кубинских властей против США осуществлялись «нерегулярными и скрытыми» методами и носили долгосрочный характер, - следует из доклада Госдепартамента

Кубинская разведка сумела проникнуть в высшие эшелоны американского государственного аппарата посредством своей деятельности на территории США. Об этом говорится в опубликованном Госдепартаментом США докладе под названием «Куба: столица коммунизма XXI века», в котором власти в Гаване обвиняются в проведении на протяжении почти 70 лет «кампании по подрывной деятельности» против Соединенных Штатов.

В документе утверждается, что Куба в рамках этой кампании проникла в высшие структуры власти США, привлекала на свою сторону американских активистов, оказывала поддержку «волне левого терроризма» в стране и осуществляла разведывательную деятельность.

Действия кубинских властей против США осуществлялись «нерегулярными и скрытыми» методами и носили долгосрочный характер, - следует из доклада.

Авторы документа отмечают, что Куба не располагает военным потенциалом для победы над США, однако, как утверждается в докладе, «кубинцы довели до совершенства новую модель затяжной войны на истощение, основанную на шпионаже, проникновении, саботаже, использовании агентурных сетей и революционной стратегии, направленной на провоцирование США против самих себя».

Кроме того, в докладе утверждается, что разведывательная деятельность Кубы представляет для США «беспрецедентную угрозу». Гавана через своих агентов в Соединенных Штатах передает информацию и разведданные Китаю, России, Ирану и Северной Корее, - считают в Госдепартаменте.

Кризис в отношениях США и Кубы

30 января президент США Дональд Трамп подписал указ о введении таможенных пошлин на все товары, поступающие из стран, поставляющих нефть Кубе.

В Белом доме заявили, что данная мера направлена на защиту национальной безопасности и внешнеполитических интересов США в ответ на «вредоносные действия и политику» кубинских властей.

Президент Кубы Мигель Диас-Канель, в свою очередь, заявил, что США ищут «предлог» для военного вмешательства в дела страны, предупредив, что такой сценарий может превратить регион в «море крови».

Между тем госсекретарь США Марко Рубио 23 июня объявил о включении в санкционный список компаний, связанных с холдингом GAESA, который доминирует в экономике Кубы и находится под контролем вооруженных сил страны.

По утверждению Рубио, эта структура использует ресурсы кубинского народа в собственных интересах.