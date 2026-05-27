США не снимут санкции, даже если Иран откажется от обогащенного урана

Президент США Дональд Трамп заявил, что отказ Ирана от производства высокообогащенного урана не будет достаточным условием для снятия с страны санкций.

В интервью телеканалу PBS News Трамп сказал, что не согласится на ослабление санкций в обмен на отказ Ирана от высокообогащенного урана.

В телефонном интервью новостному каналу Трамп ответил на вопрос о том, означает ли положительный исход продолжающихся переговоров между двумя странами, что Иран откажется от высокообогащенного урана в обмен на ослабление санкций: «Нет, нет, абсолютно нет. Речь не идет об ослаблении санкций, нет».

Президент США подчеркнул, что сдача Ираном имеющегося у него обогащенного урана не имеет прямой связи с отменой санкций.

Заявление Трампа прозвучало в период, когда США и Иран активизировали усилия по достижению соглашения, призванного положить конец конфликтам, которые уже около трех месяцев держат Ближний Восток в напряжении.

26 мая Трамп в социальной сети Truth Social написал, что переговоры с Ираном «идут очень хорошо», и сегодня тема переговоров с Ираном также будет обсуждаться на заседании кабинета министров.