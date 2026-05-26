США не выдали визу замглавы МИД России для участия в дебатах СБ ООН Россия рассматривает отказ в выдаче визы как «вопиющее неуважение к председательству Китая в Совете Безопасности», а также обсуждаемой на дебатах теме - Уставу ООН

США отказались выдать визу заместителю министра иностранных дел России Александру Алимову, который должен был участвовать в открытых дебатах Совета Безопасности ООН по приглашению главы МИД Китая Ван И.

Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

«Российская делегация должна была по приглашению министра иностранных дел Ван И быть представлена на нынешнем заседании на уровне курирующего проблематику ООН заместителя министра иностранных дел Александра Алимова. Однако, несмотря на все наши попытки добиться от американской стороны выдачи ему визы, она так и не была ему выдана», - сказал российский дипломат на дебатах в СБ ООН, посвященных теме соблюдения принципов и целей устава организации.

По его словам, Россия рассматривает отказ в выдаче визы Алимову не только как нарушение США своих обязательств по обеспечению доступа в штаб-квартиру ООН представителям всех без исключения государств, но и как «вопиющее неуважение к председательству Китая в Совете Безопасности», а также обсуждаемой на дебатах теме - Уставу ООН.