Решение принято на фоне продолжающейся напряженности между Вашингтоном и Гаваной

США направили авианосную ударную группу к берегам Кубы Решение принято на фоне продолжающейся напряженности между Вашингтоном и Гаваной

В Карибское море вошла авианосная ударная группа Военно-морских сил США во главе с атомным авианосцем USS Nimitz.

Об этом сообщило Южное командование ВС США (SOUTHCOM) в соцсети американской компании Х.

По данным SOUTHCOM, в состав ударной группы входят авианосец USS Nimitz, эсминец USS Gridley, а также топливный танкер USNS Patuxent. На борту авианосца базируются истребители F/A-18 Super Hornet, самолеты радиоэлектронной борьбы EA-18G Growler и вертолеты Seahawk.

«Nimitz доказал свою боевую мощь по всему миру, обеспечивая стабильность и защищая демократию от Тайваньского пролива до Персидского залива», — говорится в сообщении.

В январе президент США Дональд Трамп подписал указ, по которому США могут обложить импортными пошлинами товары из стран, продающих или поставляющих нефть Кубу.

Ранее исполняющий обязанности заместителя министра юстиции США Тодд Бланш объявил о предъявлении обвинения в отношении бывшего председателя Госсовета Кубы Рауля Кастро и других должностных лиц по делу о «заговоре с целью убийства американских граждан». .

Президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что США ищут «предлог» для интервенции на остров. По его словам, военная агрессия США против Кубы «спровоцирует кровавую баню с непредсказуемыми последствиями». Он подчеркнул, что Куба «не представляет никакой угрозы» и «никогда не имела агрессивных намерений» в отношении Соединенных Штатов, однако имеет «абсолютное и законное право защищаться от военного нападения».

30 января президент США Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин на все товары из стран, которые продают или поставляют нефть на Кубу. Белый дом заявил, что данное решение направлено на защиту национальной безопасности и внешнеполитических интересов США от «вредоносных действий и политики» Кубы.