США нанесли удар по судну в Тихом океане: погибли 2 человека SOUTHCOM заявил о «наркотеррористической» цели операции

Командование Южного военного округа США (SOUTHCOM) сообщило, что в восточной части Тихого океана было поражено судно, которое, по утверждению Вашингтона, перевозило наркотики. В результате удара погибли 2 человека.

SOUTHCOM опубликовало заявление в социальной сети X, принадлежащей американской компании. В сообщении говорится, что 24 апреля по приказу командующего SOUTHCOM генерала Фрэнсиса Л. Донована была проведена «смертоносная атака» на судно, якобы принадлежащее организации из террористического списка.

В заявлении утверждается, что в результате удара были убиты 2 человека, которых назвали «наркотеррористами».

Американская сторона заявляет, что разведданные подтвердили участие судна в контрабанде наркотиков. К публикации также были приложены видеоматериалы операции.

Действия армии США, которая в последнее время наносит удары по судам в Карибском бассейне и Тихом океане по обвинению в наркотрафике и поражает находящихся на борту людей напрямую, вызывают международные споры и обсуждения о возможных «внесудебных казнях».

