США нанесли удар по судну в восточной части Тихого океана, якобы перевозившему наркотики В результате удара погибли два человека

Вооруженные силы США сообщили о нанесении удара по судну в восточной части Тихого океана, которое, по утверждению американской стороны, использовалось для перевозки наркотиков. В результате удара погибли два человека. Об этом говорится в сообщении Южного командования Вооруженных сил США (SOUTHCOM), опубликованном в социальной сети американской компании X.

Согласно сообщению, удар был нанесен по судну, которое, как утверждается, эксплуатировалось «террористическими организациями» 3 июня. По данным американской разведки, судно было задействовано в операциях по незаконному обороту наркотиков в восточной части Тихого океана.

В результате атаки погибли два человека. Потерь среди американских военнослужащих не зафиксировано, - отметили в SOUTHCOM.