Удар был нанесен по судну, которое, как утверждает американская сторона, использовалось для перевозки наркотиков

США нанесли удар по очередному судну в восточной части Тихого океана Удар был нанесен по судну, которое, как утверждает американская сторона, использовалось для перевозки наркотиков

Военные США сообщили о нанесении удара по судну в восточной части Тихого океана, которое, по их утверждению, использовалось для перевозки наркотиков. Об этом говорится в сообщении Южного командования Вооруженных сил США (SOUTHCOM), опубликованном в социальной сети американской компании X.

Согласно сообщению, 16 июня был нанесен удар по судну, которое, как утверждается, эксплуатировалось «террористическими организациями». При этом американская сторона заявила, что разведданные подтвердили причастность судна к деятельности, связанной с контрабандой наркотиков в восточной части Тихого океана.

Сообщается, что в результате удара погиб один человек, при этом среди американских военнослужащих пострадавших нет.

В последнее время действия американских военных, которые под предлогом борьбы с наркоторговлей напрямую атакуют суда и находящихся на них людей в Карибском бассейне и Тихом океане, вызывают в международном сообществе дискуссии о возможных случаях внесудебных расправ.