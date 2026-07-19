Ahmet Dursun, Elmira Ekberova
19 Июля 2026•Обновить: 19 Июля 2026
США нанесли удар по городу Хаджиабад в иранской провинции Хормозган, расположенной вблизи Ормузского пролива.
Как сообщает иранское информационное агентство Tasnim, «около 02:10 противник — США — осуществил военную атаку в районе города Хаджиабад».
По данным агентства, в результате удара жертв среди гражданского населения не зафиксировано. Также не сообщается о каких-либо повреждениях жилой или коммерческой инфраструктуры.
Провинция Хормозган, расположенная на побережье Ормузского пролива, в последние дни неоднократно становилась объектом ударов со стороны США.
Незадолго до этого Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) объявило о начале новой серии ударов по Ирану. После заявления CENTCOM появились сообщения об атаке на город Сирик, также расположенный в провинции Хормозган.