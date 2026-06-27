Американские самолеты нанесли удары по иранским хранилищам ракет и беспилотников, а также по прибрежным радиолокационным объектам

США нанесли удары по Ирану в ответ на нападение на судно в Ормузском проливе Американские самолеты нанесли удары по иранским хранилищам ракет и беспилотников, а также по прибрежным радиолокационным объектам

США нанесли военные удары на территории Ирана в ответ на нападение, совершенное в четверг, 25 июня на торговое судно, проходившее через Ормузский пролив, сообщило в пятницу Центральное командование США (CENTCOM).

В сообщении отмечается, что американские самолеты нанесли удары по иранским хранилищам ракет и беспилотников, а также по прибрежным радиолокационным объектам.

Президент США Дональд Трамп заявил в своей социальной сети Truth Social, что Тегеран запустил по судам как минимум четыре беспилотника-камикадзе. Он сообщил, что американские войска перехватили три из них, а один поразил грузовое судно, нанеся ему повреждения, и охарактеризовал эту атаку как «безумное нарушение» действующего соглашения о прекращении огня.

«Вы сами узнаете», – ответил он журналистам на вопрос о возможном ответе.