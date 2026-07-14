США намерены устранить «угрозу», исходящую от Международного уголовного суда

Irmak Akcan, Marina Mussa
14 Июля 2026•Обновить: 14 Июля 2026
Правительство США заявило о намерении устранить «угрозу», которую, по его оценке, Международный уголовный суд (МУС) представляет для суверенитета страны.
В заявлении Госдепa США сообщается о запуске новой инициативы в отношении МУС.
Подчеркивается, что она будет реализовываться при участии всех государственных ведомств и направлена на то, чтобы «систематически лишить Международный уголовный суд возможности угрожать суверенитету Соединенных Штатов».
В Госдепартаменте отметили, что Вашингтон никогда не признавал юрисдикцию МУС в отношении американских военнослужащих и должностных лиц.
В заявлении также говорится, что ранее суд начинал расследования в отношении военнослужащих и сотрудников разведывательных структур США и отказался закрыть соответствующие дела.
«В рамках инициативы по устранению угрозы, которую МУС представляет для американцев, не будет исключен ни один дипломатический вариант», - говорится в заявлении.
Отмечается, что инициатива предусматривает ряд мер против Международного уголовного суда. В ходе дипломатических контактов с иностранными государствами США намерены акцентировать внимание на рисках, связанных с деятельностью МУС, и призывать страны выйти из состава суда.
Кроме того, Вашингтон планирует усилить контроль в отношении государств, не признающих юрисдикцию МУС, аннулировать визы и вводить ограничения на поездки для сотрудников суда, а также расширить санкции против связанных с ним физических и юридических лиц.